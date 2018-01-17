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17. 01. 2018

Команда по дрифту G-Drive стала лучшей в сезоне 2017

Белорусская автомобильная федерация подвела итоги сезона-2017. Награды получили лучшие спортсмены, которые участвовали в соревнованиях республики. Среди них и команда по дрифту G-Drive.

Лидеров выбрали в 9-ти дисциплинах: кольцевых гонках, картинге, скоростному маневрированию, ралли-спринте, ралли-рейде, ралли-кроссе, дрифтинге и дрэг-рейсинге. В категории «Дрифтинг» лучшей стала команда по дрифту G-Drive, выступающая при поддержке сети АЗС «Газпромнефть» в Беларуси.

 Кроме того, пилот команды Сергей Сак получил индивидуальную награду и признан лучшим гонщиком по итогам прошедшего сезона. Новичок команды Денис Клищевский также показал достойный результат и попал в ТОП-10.

Специальной наградой за значительный вклад в развитие и популяризацию автомобильного спорта в Беларуси отмечена сеть АЗС «Газпромнефть».

 «Для нас участие в автоспорте Беларуси с проектом команды по дрифту – это, прежде всего, возможность протестировать характеристики топлива G-Drive в условиях соревнований. Я рад поздравить пилотов команды с отличным результатом в сезоне 2017, в котором мы снова убедились, что топливо G-Drive – основа всех побед!» – отметил Анатолий Браташ, директор «Газпромнефти-Белнефтепродукта»

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