Рынок труда Беларуси: итоги 2017 года

Начало нового года - традиционное время для подведения итогов ушедшего. Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY проанализировал ситуацию на рынке труда за 2017 год. В 2017 году на сайте rabota.tut.by ежедневно было активно в среднем 19 392 вакансий и 155 413 резюме. Из года в год эти показатели растут.

Вакансии

В 2017 году наблюдался значительный рост вакансий, размещенных на сайте rabota.tut.by, по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет, что обусловлено поэтапным восстановлением экономики в стране, с открытием новых рабочих мест на предприятиях.

Проанализировав данные за прошедшие годы, можно сказать, что уже на протяжении 4-х лет 3 кв. отличается наивысшей активностью работодателей. В 4 кв. количество вакансий немного снижается ввиду сезонности и подготовки к новогодним праздникам. В течение года ситуация выглядела следующим образом: +27,4% (2 кв./1 кв.), +13,1% (3 кв./2 кв.) и незначительное уменьшение на 1,7% в 4 кв. по отношению к 3 кв.

В 2017 году наблюдалось увеличение вакансий, пик был достигнут в 4 кв. 2017 г. – 45,1%, что по сравнению с 4 кв. 2016г. больше на 10%. В каждом квартале 2017 года по сравнению с аналогичными кварталами 2016 года количество вакансий на сайте в среднем увеличивалось на 40,5%.

Предполагается, что в 2018 году рынок труда будет развиватся по сценарию 2017: увеличение вакансий в течение года, в конце года небольшое снижение. Прогнозируемый рост по отношению к 2017 году – 10-15%.

Более четверти всех вакансий, размещенных на сайте rabota.tut.by, относятся к профессиональной области «Продажи». Также значительную долю стабильно занимают: «Информационные технологии, интернет, телеком» (12,9%), «Рабочий персонал» (11,1%), «Производство» (10,0%), «Транспорт, логистика» (9,9%). Значительные изменения коснулись профессиональной области «Маркетинг, реклама, PR»: в 2016 году данная специализация была на 3 месте (9,4%), а в 2017 – на 7 (7,8%).

За 2017 год количество вакансий выросло абсолютно во всех профессиональных областях. Наибольший прирост вакансий наблюдался в следующих специализациях:

· Строительство, недвижимость (+82,6% по отношению к 2016 г.)

· Рабочий персонал (+75,6%)

· Автомобильный бизнес (+71,7%)

· Производство (+68,9%)

Профессиональные области «Рабочий персонал», «Автомобильный бизнес» и «Производство» уже второй год являются лидерами по приросту вакансий.

Резюме

В начале 2017 года по сравнению с 2016 годом наблюдался спад количества активных резюме на сайте. Но уже в 3 кв. 2017 года количество резюме начало увеличиваться и к концу года активность соискателей выросла на 5,2%. В целом, активность соискателей на рынке труда можно назвать стабильной.

Значительная доля всех резюме размещена в профессиональной области «Продажи» - 15,6%. Уже несколько лет данная профессиональная область занимает лидирующую позицию.

По сравнению с приростом в 2016 году, в 2017 году наблюдается небольшое увеличение резюме.

В разрезе специализаций в 2017 г. наблюдается увеличение резюме практически во всех отраслях, за исключением следующих: «Продажи», «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия», «Транспорт логистика», «Строительство, недвижимость».

Наибольший прирост резюме пришелся на следующие специализации:

· Наука, образование (+25,7% по отношению к 2016 г.);

· Медицина, фармацевтика (+17,1%);

Рабочий персонал (+10,8% .)

Искусство, развлечения, масс-медиа (+8,9%)

Туризм, гостиницы, рестораны (+7,6%)

Информационные технологии, интернет, телеком (+6,0%)

Конкуренция на рынке труда

В 2017 году конкуренция на рынке труда снизилась и приблизилась к ситуации 2014 года - 7,6 резюме на 1 вакансию (это естественный уровень конкуренции на рынке труда). Данная ситуация говорит о стабилизации на рынке труда, расширении штата и увеличении количества открытых вакансий в компаниях.

По наиболее популярным специализациям конкуренция в 2017 году установилась на естественном уровне и ниже (кроме «Бухгалтерия, управленческий учёт, финансы предприятия» - 8,3 резюме на 1 вакансию):

· Административный персонал – 7,9;

· Производство – 4,7;

· Продажи – 4,3;

· Маркетинг, реклама, PR – 4,0;

· Строительство, недвижимость – 3,2;

· Информационные технологии, интернет, телеком – 2,9

Прогнозы 2018

В 2018 году ожидается сохранение тенденции по росту вакансий. Этому будет способствовать подписанный в ноябре 2017 года Декрет № 7 "О развитии предпринимательства", направленный на улучшение бизнес-климата в стране и росту вакансий в компаниях среднего и малого бизнеса. Сферу ИТ по-прежнему ожидает рост как по количеству открывающихся рабочих мест, так и по количеству людей, ищущих работу в этой сфере. Декрет «О развитии цифровой экономики» откроет новые перспективы в ИТ.

В целом, работодатели будут испытывать нехватку квалифицированных кадров, конкуренция за персонал ужесточится. Кандидатам, в свою очередь, следует активно изучать предложения о работе и следить, какие навыки и компетенции сегодня востребованы работодателем, и своевременно их приобретать.