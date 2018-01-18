Компания beCloud присоединилась к партнерской сети Oracle PartnerNetwork

Облачный оператор beCloud получил статус Oracle Gold Partner и присоединился к партнерской сети Oracle PartnerNetwork крупнейшего в мире производителя корпоративного программного обеспечения. Предоставление данного статуса свидетельствует о признании со стороны Oracle выбранного beCloud курса на расширение компетенций с целью предоставления клиентам качественных услуг и решений на базе Oracle.

Сегодня Oracle PartnerNetwork – это глобальное сообщество, участниками которого являются свыше 21 000 компаний, поставляющих инновационные решения на базе программного обеспечения Oracle. Преимущества партнерской стратегии привлекают все больше мировых IT-компаний, которые работают в разных секторах рынка, отраслях экономики и регионах.

Став участником Oracle PartnerNetwork, облачный оператор beCloud получил доступ к полному технологическому стеку Oracle как в сфере продаж программных продуктов, так и в том, что касается внедрения и разработки технологических решений и облачных сервисов на базе продуктов Oracle.

«Наша команда отслеживает технологические новинки и оценивает их возможности для получения business value для наших заказчиков. beCloud получил право на продажу продуктов высочайшего качества. Это существенно расширяет бизнес-возможности облачного оператора. Благодаря преимуществам партнерской программы, мы можем предлагать решения для вертикальных рынков, удобные условия использования лицензионных продуктов по сервисной модели, реализовывать успешные проекты по облачным сервисам», – отметил Антон Кунцевич, руководитель отдела стратегических проектов РЦОД и Республиканской облачной платформы beCloud.

Программа кардинально преобразует способ развития бизнеса ее участниками. Oracle PartnerNetwork предлагает доступ к специальному обучению для партнеров, ресурсам, инструментам для выхода на рынок и поддержке. Благодаря этим ценным преимуществам партнеры могут получить статус специалиста и признание как эксперта в конкретной области.