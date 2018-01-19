Сезонное техобслуживание и запасные части Bosch для безопасной и беспроблемной эксплуатации грузовых автомобилей в зимний период

Bosch является разработчиком и производителем многих систем для коммерческих автомобилей. Благодаря этому специалисты компании определяют требования к качеству автомобильных компонентов в зависимости от условий эксплуатации. Опираясь на большой накопленный опыт обслуживания коммерческой техники, Bosch непрерывно расширяет производство компонентов для надежной работы систем.

Лед, снег и температура ниже нуля оказывают значительное влияние на эксплуатацию грузовых автомобилей. Мокрая и холодная погода сказывается на движении как небольших грузовых автомобилей, работающих в доставке, так и на большегрузном транспорте для магистральных перевозок. Чтобы предотвратить потерю рабочего времени и прибыли, а также избежать неожиданных простоев техники, эксперты направления коммерческого транспорта Bosch рекомендуют проводить сезонное обслуживание грузовых автомобилей. Особое внимание следует уделить качеству запасных частей, так как именно этот фактор играет ключевую роль в беспроблемной эксплуатации парка в холодный сезон.

Аккумуляторные батареи

Зимой состояние аккумуляторной батареи имеет определяющее значение. Она должна обеспечивать максимальную производительность, чтобы справляться с ежедневными запусками холодного двигателя. Таким образом, контроль состояния АКБ входит в число важнейших операций технического обслуживания в период наступления холодов. Проверка необходима для того, чтобы коммерческий транспорт всегда находился в оперативной готовности.

Специально для сложных условий эксплуатации компания Bosch разработала линейку аккумуляторов Bosch TE EFB. Батареи этой серии отличаются повышенной виброустойчивостью, отвечающей стандарту V4. Они подходят для установки в области задней оси грузового автомобиля, а также для специальной техники и транспортных средств, эксплуатирующихся в особо тяжелых условиях. В сравнении с обычными АКБ, батареи серии TE обладают удвоенным ресурсом.

При использовании большого количества потребителей электроэнергии параметры аккумулятора имеют ключевое значение. Особенно для комфортной работы водителей, работающих в сфере магистральных грузоперевозок. Батареи серии TE являются полностью необслуживаемыми и построены по технологии EFB (Enhanced Flooded Battery). Это означает, что положительные пластины батареи покрываются пленкой из полиэстера, удерживающей активную массу и увеличивающей срок их службы. Высокая энергоэффективность и длительный срок службы батарей Bosch TE EFB — отличный пример того, как высокое качество окупается с экономической точки зрения.

Поддерживать 100%-ю работоспособность аккумуляторных батарей зимой помогут сетевые зарядные устройства Bosch. Грузовые автомобили имеют напряжение бортовой сети 24 В. Зарядное устройство Bosch C7 предназначено как для 12-вольтовых, так и для 24-вольтовых сетей. Своевременная подзарядка АКБ от сети особенно актуальна при частых запусках и езде на короткие расстояния, когда батарея не успевает полностью зарядиться в процессе эксплуатации. При необходимости сетевое зарядное устройство также поможет дополнительно снабжать энергией множество функций повышения комфорта на стоянке.

Фильтры

Помимо задержки загрязнений, топливные фильтры способны отделять воду, которая при замерзании вызывает проблемы с пуском двигателя. Это значит, что топливные фильтры входят в список компонентов, подлежащих обязательной замене при обслуживании автомобиля зимой. Небольшая цена фильтра и его замены несопоставима со стоимостью операций, необходимых для размораживания топливной системы. То же самое относится к картриджам, предназначенным для удаления паров воды, масла и примесей из сжатого воздуха в пневматической системе. Если своевременно не заменить картридж, замерзание конденсата может привести к отказу клапана. Также в список расходных материалов следует внести фильтры на основе активированного угля, предназначенные для предотвращения попадания в кабину вредных выбросов, газов, мелкой пыли и других загрязняющих веществ. Благодаря своевременной замене салонного фильтра одновременно решается проблема запотевания стекол во время дождя и при низкой температуре воздуха. Эксперты Bosch рекомендуют менять салонный фильтр грузовых автомобилей каждые 200 – 300 тыс. км.

Свет и видимость

Во время дождя или в снегопад важнейшую роль в сохранении видимости и безопасности движения играет работа стеклоочистителей. Сигналом к замене щеток могут быть видимые повреждения на рабочей кромке, оставляемые полосы и разводы на лобовом стекле, появление шума или вибрации. Для лобовых стекол грузовых автомобилей, обладающих большой площадью, Bosch рекомендует использовать бескаркасные щетки Aerotwin или традиционные Twin. Достоинство Aerotwin в равномерном распределении давления по всей длине рабочей кромки щетки и способности адаптироваться к изгибам лобового стекла. Благодаря инновационной технологии Power Protection Plus щетки линейки Aerotwin очищают стекло лучше обычных, служат дольше и производят меньше шума. Щетки Bosch Twin на основе металлической каркасной конструкции с двойной защитой от коррозии отличаются особой прочностью при экстремальных погодных условиях.

Проверка системы освещения автомобиля — еще одна важная составляющая сезонного технического обслуживания автомобиля в зимний период. Специально для коммерческого транспорта компания Bosch выпускает линейки галогенных ламп Trucklight и Trucklight Maxlife, отличающихся прочной конструкцией и высокой виброустойчивостью. Длительный срок службы ламп способствует снижению расходов на эксплуатацию автомобиля. Кроме того, светотехника Bosch отличается высокой эффективностью и низким энергопотреблением.