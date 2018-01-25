В Минске стартовал проект velcom Silver ART с ретроспективами знаменитых режиссеров

Узнаваемый авторский почерк, международное признание критиков и награды крупнейших мировых кинофестивалей – все это объединяет режиссеров, творчество которых представит минскому зрителю новый проект velcom Silver ART. Совместный проект компании velcom и сети кинотеатров Silver Screen стартовал с ретроспективы Михаэля Ханеке. А уже в феврале velcom Silver ART покажет фильмы Дэвида Линча, Фатиха Акина и Йоргоса Лантимоса.

23 января в рамках проекта ценители качественного европейского кино получили эксклюзивную возможность увидеть картину «Хэппи-энд» австрийского режиссера Михаэля Ханеке в формате предпоказа. С 25 по 31 января новый фильм двукратного обладателя «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля будет демонстрироваться в кинотеатре velcom cinema. На примере жизни одной большой и, казалось бы, процветающей буржуазной семьи Михаэль Ханеке продолжает свой честный разговор со зрителем на порой болезненные для общества темы. Роли в фильме исполнили Изабель Юппер, Матье Кассовиц, Жан-Луи Трентиньян.

«Проект velcom Silver ART представит зрителю по-настоящему глубокое, качественное кино, которое принято называть авторским, во всей его глубине и разнообразии, причем сделать это на большом экране. Каждый фильм отличает нестандартность художественных приемов, острота темы, которой касается автор, а каждого режиссера – яркая индивидуальность, независимость и смелость идти своим собственным творческим путем», – отметила Лилия Магамадова, начальник отдела по организации событий и работе со спонсорскими проектами компании velcom.

Проект velcom Silver ART – это редкая возможность погрузиться в творчество самых ярких, нестандартных режиссеров и увидеть, как знаковые их работы, так и новые творения. Многие из представленных лент будут демонстрироваться на большом экране впервые за долгое время, причем, в духе лучших фестивальных традиций, – преимущественно на языке оригинала с субтитрами.

«Формат многозальных кинотеатров позволяет сети Silver Screen показывать не только массовое кино, но и киноленты независимых авторов, ценимые искушенными киноманами. В Минске таких людей немало, и нам важно предоставить им возможность снова увидеть любимое кино с отличным звуком и в высоком качестве на большом экране. Судя по первым откликам зрителей, ретроспективы фестивальных картин восприняты положительно. И проект, надеемся, закрепит этот успех в ближайшие месяцы, ведь впереди – только признанные мастера и фильмы, в свое время вызывавшие бурную реакцию и критиков, и зрителей», – говорит Анастасия Гурина, директор по репертуару сети Silver Screen.

С 9 по 11 февраля кинотеатр velcom cinema сети Silver Screen приглашает посмотреть культовые фильмы Дэвида Линча «Твин Пикс: Сквозь огонь» (1992), «Шоссе в никуда» (1997) и «Голова Ластик» (1977). Есть в расписании проекта velcom Silver ART и новинки авторского кинематографа. С 15 февраля начнется прокат драмы Йоргоса Лантимоса «Убийство священного оленя» с Николь Кидман и Колином Фарреллом в главных ролях. А с 22 февраля можно будет увидеть картину Фатиха Акина «На пределе», недавно удостоенную премии «Золотой Глобус» за лучший фильм на иностранном языке.