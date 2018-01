Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi продал 10,6 млн автомобилей в 2017 году

Совокупные продажи Renault, Nissan и Mitsubishi Motors в 2017 году выросли на 6,5% до 10 608 366 автомобилей — это каждый девятый из всех легковых и легких коммерческих автомобилей, проданных в мире.

Альянс сохраняет лидерство в сегменте автомобилей с нулевым выбросом с совокупными продажами в 540 623 электромобилей с 2010 года.

Renault-Nissan-Mitsubishi, ведущий автомобильный альянс в мире, объявил, что его совокупные продажи за 12 месяцев по 31 декабря 2017 года составили 10 608 366 автомобилей.

Растущий спрос на кроссоверы, легкие коммерческие автомобили и увеличение числа полностью электрических автомобилей помогли увеличить продажи на 6,5% в 2017 году, за первый полный год членства Mitsubishi Motors в Альянсе..

Карлос Гон, председатель и генеральный директор Альянса Renault-Nissan, отметил: «В 2017 году Renault-Nissan-Mitsubishi вместе продали более 10,6 млн легковых и легких коммерческих автомобилей, что делает нас ведущим автомобильным концерном в мире. Этот рост отражает глубину и разнообразие нашей модельной линейки, глобальное рыночное присутствие и интерес клиентов к нашим автомобильным технологиям».

В 2017 году компании Альянса продавали автомобили почти в 200 странах под десятью марками (Renault, Nissan, Mitsubishi Motors, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine, Lada, Infiniti, Venucia и Datsun).

Продажи Группы Renault в 2017 году выросли на 8,5% до 3 761 634 автомобилей. Это был рекордный год для Renault, ведущей французской марки в мире и второй марки в Европе, а также для Dacia. Renault планирует продолжить рост в 2018 году благодаря расширению зарубежной деятельности и обновлению продуктовой линейки в полном соответствии со своим стратегическим планом Drive The Future.

Nissan Motor Co. Ltd. продала во всем мире 5 816 278 автомобилей (+4,6%) и раскрыла подробности своего шестилетнего стратегического плана Nissan M.O.V.E. to 2022.

В США и Китае компания продемонстрировала рост на 1,9% и 12,2%, соответственно. В 2017 году было продано 246 492 автомобилей Infiniti, это на 7% больше по сравнению с прошлым годом.

Mitsubishi Motors Corporation продала 1 030 454 автомобилей в 2017 году, на 10% больше по сравнению с 2016 годом.

Рост объемов был обусловлен в первую очередь хорошими результатами в Китае, который является ключевым рынком для Mitsubishi Motors согласно плану Drive For Growth. Годовые продажи выросли на 56% до 129 160 автомобилей. Китай стал крупнейшим рынком Mitsubishi Motors благодаря высокому спросу на выпускаемый внутри страны Outlander.

В регионе АСЕАН также показаны отличные результаты — продажи выросли на 17% до 242 224 автомобилей благодаря запуску компактного минивэна XPANDER в Индонезии. В Японии продажи выросли на 7% после возобновления продаж кей-каров.

Уверенное лидерство в сегменте электромобилей

С 2010 года, когда на рынке появился Nissan LEAF, Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi продал во всем мире 540 623 электромобилей под разными марками. По совокупным результатам Альянс сохраняет за собой место мирового лидера по продажам полностью электрических легковых и легких коммерческих автомобилей.

Nissan LEAF, первый массовый электромобиль, остается самым продаваемым электромобилем в мире — его совокупные продажи с момента появления на рынке в декабре 2010 года превысили 300 000*.

В 2017 году состоялась премьера нового Nissan LEAF, который предлагает увеличенный пробег, передовые технологии и современный динамичный дизайн. Его продажи начались в Японии в прошлом году, а в течение 2018 года он появится и на других ведущих рынках. На новый Nissan LEAF было подано более 40 000 заказов во всем мире, в том числе 13 000 в Японии, 13 000 в США и более 12 000 в Европе.

Помимо LEAF в Европе недавно появилась обновленная версия Nissan e-NV200, легкого коммерческого автомобиля, который продается в основном в Европе и Японии, с увеличенным на 100 км пробегом.

В 2017 году Renault третий год подряд стала лидером европейского сегмента электромобилей с рыночной долей в 23,8% и ростом объема продаж на 38%. Renault ZOE стал самым продаваемым электромобилем в Европе (+44%).

С 2011 года Renault продала более 150 000 электромобилей во всем мире, включая Renault ZOE, Renault Kangoo Z.E., Fluence Z.E. и Renault Samsung Motors SM3 Z.E.

В 2017 году Renault представила публике Master Z.E., который дополнил единственную в мире линейку легковых коммерческих автомобилей с нулевым выбросом (Twizy Cargo, служебная версия ZOE, Kangoo Z.E. и Master Z.E.).

В 2017 году Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi продал 91 000 электромобилей, улучшив этот показатель более чем на 11% по сравнению с 2016 годом.

В рамках стратегического плана Альянс-2022 Renault-Nissan-Mitsubishi ожидают, что к концу 2022 года ежегодные синергии превысят 10 млрд долларов. Кроме того, на рынок будет выпущено 12 новых электромобилей с нулевым выбросом и 40 автомобилей с системами автономного вождения.

Представление новых моделей и новых технологий позволит Renault-Nissan-Mitsubishi к концу 2022 года преодолеть планку в 14 млн автомобилей, проданных за год, и получить выручку в размере 240 млрд долларов.