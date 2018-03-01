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03. 01. 2018

В Беларуси предпринимателям разрешили использовать программные кассы

В Беларуси юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешили использовать вместо традиционных кассовых аппаратов программные кассы при продаже товаров или оказании услуг. Это предусмотрено постановлением Совета Министров и Национального банка № 1040/17 от 29 декабря 2017 года.

Теперь юрлица и ИП смогут использовать в своей деятельности программные кассы. Предусмотрено два варианта внедрения программных касс: 
 
  • на электронных устройствах (в смартфоне, планшете, ноутбуке);
  • в центре обработки данных оператора программной кассовой системы (в интернете через идентификацию).
 
Сведения об операциях посредством программной кассы будут поступать в систему контроля кассового оборудования (СККО). Предприниматели и предприятия смогут начать использовать программные кассы с июля 2018 года. 
 
Заниматься внедрением такой кассы, ее эксплуатацией и передачей данных в СККО будут операторы программных кассовых систем. Им будут выступать юридические лица — резиденты Беларуси.
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Экономика
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