В Беларуси предпринимателям разрешили использовать программные кассы

В Беларуси юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешили использовать вместо традиционных кассовых аппаратов программные кассы при продаже товаров или оказании услуг. Это предусмотрено постановлением Совета Министров и Национального банка № 1040/17 от 29 декабря 2017 года.

Теперь юрлица и ИП смогут использовать в своей деятельности программные кассы. Предусмотрено два варианта внедрения программных касс:

на электронных устройствах (в смартфоне, планшете, ноутбуке);

в центре обработки данных оператора программной кассовой системы (в интернете через идентификацию).

Сведения об операциях посредством программной кассы будут поступать в систему контроля кассового оборудования (СККО). Предприниматели и предприятия смогут начать использовать программные кассы с июля 2018 года.

Заниматься внедрением такой кассы, ее эксплуатацией и передачей данных в СККО будут операторы программных кассовых систем. Им будут выступать юридические лица — резиденты Беларуси.