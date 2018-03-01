На трассе М1 две машины переехали пешехода на дороге и скрылись

В ночь на 3 января в Жабинковском районе на трассе М1 Брест – Минск – граница России в результате двойного наезда погиб 34-летний мужчина, который лежал на дороге. Оба водителя переехали пешехода и уехали с места происшествия.
новость
новость
В ночь на 3 января в Жабинковском районе на трассе М1 Брест – Минск – граница России в результате двойного наезда погиб 34-летний мужчина, который лежал на дороге. Оба водителя переехали пешехода и уехали с места происшествия.
Лорд - слуге:
- Том, мне нужна горячая ванна!
- Уже вылезаю, сэр.