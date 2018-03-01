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03. 01. 2018

На трассе М1 две машины переехали пешехода на дороге и скрылись

Источник фото: ГАИ Бреста и Брестской области

В ночь на 3 января в Жабинковском районе на трассе М1 Брест – Минск – граница России в результате двойного наезда погиб 34-летний мужчина, который лежал на дороге. Оба водителя переехали пешехода и уехали с места происшествия.

В ГАИ Брестской области сообщили, что ДТП произошло примерно в 00:40 на 39-м километре автодороги М1. По предварительным данным, 34-летний житель поселка Ленинский лежал прямо на дороге в первой полосе движения.
 
Сначала мужчину переехал легковой автомобиль Peugeot, а затем - грузовик Mercedes. Сельчанин получил тяжелые травмы и скончался. Инспекторы говорят, что оба водителя  покинули место ДТП, но вскоре их задержали. Сейчас с ними проводятся следственно-оперативные мероприятия.
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