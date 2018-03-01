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03. 01. 2018

В Минске ищут мужчину, которому кассир банка выдала лишнюю тысячу евро

Источник фото: ГУВД

В Минске кассир одного из банков ошиблась во время обмена валюты и выдала клиенту на 1000 евро больше положенной суммы. Это произошло еще в ноябре. Поскольку мужчина до сих пор не вернул деньги обратно в банковское учреждение, сотрудники обратились за помощью в милицию.

В ГУВД Мингорисполкома сообщили, что все произошло около 22:00 20 ноября в отделении банка на улице Глебки в Минске. Мужчина (на фото) передал кассиру крупную сумму валюты для обмена.
Сотрудница банка проявила невнимательность и выдала клиенту на 1000 евро больше, чем было необходимо. Мужчина забрал деньги и ушел.
 
Поскольку он не вернулся в банк, чтобы отдать лишние деньги, сотрудники банковского учреждения обратились в милицию с просьбой найти этого человека. Всех, кто узнал мужчину, просят позвонить по телефонам: 8 (017) 207-67-67 или 102. Конфиденциальность гарантируются.
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