Сын Лукашенко подарил дому-интернату львиноголовых кроликов

Младший сын Александра Лукашенко Николай вместе с другими учениками Острошицко-Городокской школы принял участие в «Новогоднем огоньке», организованном для дома-интерната для пенсионеров и инвалидов. После концерта сын президента подарил им львиноголовых кроликов и мед в качестве новогодних подарков.