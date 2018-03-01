Сын Лукашенко подарил дому-интернату львиноголовых кроликов

Младший сын Александра Лукашенко Николай вместе с другими учениками Острошицко-Городокской школы принял участие в «Новогоднем огоньке», организованном для дома-интерната для пенсионеров и инвалидов. После концерта сын президента подарил им львиноголовых кроликов и мед в качестве новогодних подарков.
Ученики Острошицко-Городокской школы, в которой учится Николай Лукашенко, организовали для жителей подшефного дома-интерната для пенсионеров и инвалидов «Новогодний огонек». Дети пели и танцевали, играли на фортепиано, читали басни и монологи. В концерте принял участие и младший сын президента.
По окончании мероприятия Николай Лукашенко подарил жильцам дома-интернета львиноголовых кроликов, сладости и мед с подворья главы государства, пишет БелТА
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