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03. 01. 2018

В Дании украли бутылку водки стоимостью миллион евро

В Копенгагене украдена одна из самых дорогих в мире бутылок водки, привезенная, по словам ее владельца, из России. Кража произошла в баре Café 33, где выставлена коллекция водок, сообщает датский телеканал TV2 в среду, 3 января. Стоимость бутылки оценивается в 1,1 млн евро, она была произведена латвийской компанией Dartz Motorz.

Владелец коллекции Брайан Энгберг сообщил о краже в полицию. На своей странице в Facebook он опубликовал фотографии предполагаемого преступника с замаскированным лицом, сделанные с камеры наблюдения.

В интервью TV2 коллекционер рассказал, что "одолжил в России" бутылку около полугода назад, застрахована она не была. Бутылка изготовлена с применением золота и серебра и украшена эмблемой с автомобилем, участвовавшем в ралли Монте-Карло в 1912 году, а также частью его кожаного сиденья.

Бутылка водки была произведена частной компанией Dartz Motorz, которая базируется в Латвии и специализируется на производстве бронеавтомобилей. Dartz Motorz позиционирует себя как продолжателя традиций марки "Руссо-Балт", хотя сама компания не является владельцем марки. Автомобили под этой маркой стали выпускаться на вагоностроительном заводе в Риге 100 лет назад. Несколько таких машин было поставлено российскому императорскому двору.

Источник: korrespondent.net

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