Суд назначил педиатру из Крупок 9 с половиной лет за педофилию

5 января стало известно, что суд Борисовского района вынес приговор в отношении бывшего заведующего педиатрическим отделением Крупской районной больницы, который обвинялся в педофилии. 41-летнего мужчину признали виновным и приговорили к девяти с половиной годам заключения.

Судебный процесс по делу врача-педиатра продолжался почти 5 месяцев и закончился 29 декабря. Процесс был закрытым. Суд приговорил обвиняемого к 9 годам 6 месяцам лишения свободы. Это не самое суровое наказание, которое ему грозила: санкция статьи, по которой его осудили, предусматривала до 15 лет лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии усиленного режима.

Заведующий педиатрическим отделением Крупской больницы обвинялся в совращении несовершеннолетних пациентов. Кроме того, у него дома нашли флешки с порнографическими материалами, которые он сам изгтавливал.

В итоге суд признал мужчину виновным в совершении «иных действиях сексуального характера» с применением насилия и использованием беспомощного состояния. В числе жертв педофила был даже совсем маленький ребенок. Также его осудили за использование подростка для съемок порнографических материалов, пишет TUT.by

Приговор еще может быть обжалован.