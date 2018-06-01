6 января будет до +7°С, а с 7 января в Беларусь придет похолодание

В субботу в Беларуси ожидаются небольшие дожди и до 7 градусов тепла, а с приходом более холодного воздуха со Скандинавии в воскресенье, 7 января, температура воздуха начнет снижаться. В Белгидромете сообщили прогноз погоды на выходные и начало следующей недели.

В субботу, 6 января, в Беларуси сохранится действие теплых воздушных масс с Западной Европы. Днем пройдут небольшие дожди, ветер юго-западного направления умеренный. Температура воздуха днем повысится до 2-7 градусов выше нуля. Атмосферное давление будет расти.

А в воскресенье, 7 января, в нашу страну, начиная с северных районов, начнет поступать более холодная воздушная масса со Скандинавии. Местами пройдет кратковременный снег, мокрый снег, по югу с дождем. В ночные часы температура воздуха составит минус 2 – плюс 4, днем ожидается от 2 градусов мороза по северу до 6 градусов тепла по югу.

8 января осадки (небольшой снег) выпадут лишь по северо-востоку Беларуси, там же ожидается сильный порывистый ветер. Ночью будет 2-8 градусов ниже нуля, днем – от минус 3 до плюс 2 градусов.