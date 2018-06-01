БАТЭ объявил, что Олег Дулуб стал новым главным тренером

Вечером 5 января футбольный клуб БАТЭ объявил о назначении на должность главного тренера команды 52-летнего белорусского специалиста Олега Дулуба, который до недавних пор работал в украинской премьер-лиге. Его помощниками станут Алексей Бага, Дмитрий Молош, Василий Хомутовский и Александр Грановский.

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Тренерская карьера Олега Дулуба началась в 2001 году в дзержинской «Ливадии», где он проработал три года. Далее последовала работа в десяти других белорусских клубах, в том числе в гродненском «Немане», минском «Динамо», «Крумкачах». Последнюю команду Олег Дулуб вывел в высшую лигу. Затем он перешел в львовские «Карпаты», оттуда – в одесский «Черноморец». И теперь он снова вернулся в Беларусь.

После подписания контракта Олег Дулуб поделился своими впечатлениями от назначения на пост главного тренера БАТЭ и планами. «Фантастические (о впечатления – ред. Телеграф)! По горячим следам даже трудно сказать. Наверное, с этими эмоциями нужно еще разбираться. Понимаю, что это назначение - прежде всего огромная ответственность», - отметил он.

Он рассказал, что после поступившего предложения сразу согласился работать в БАТЭ. Затем начались технические моменты, причем много времени заняло обсуждение состава тренерского штаба. «По этому вопросу пришли к согласию только сегодня», - сообщил он. В частности, Олегу Дулубу будут помогать Алексей Бага, Дмитрий Молош, Василий Хомутовский и Александр Грановский.

Новый наставник «желто-синих» признался, что расставание с «Черноморцев» было непростым и длительным, но ему и руководству украинского клуба удалось найти компромисс. «Правда, мне пришлось выкупить свой контракт. Но это детали. В целом все решили цивилизованно», - цитирует его пресс-служба БАТЭ

Первоочередной задачей в борисовском клубе Олег Дулуб ставит создание коллектива. «Если он есть, то сразу двинемся дальше к определению модели игры, которая оптимально подходит для данного набора футболистов», - сообщил он.