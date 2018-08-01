СК и Минздрав выясняют обстоятельства смерти малыша в больнице Несвижа

Министр здравоохранения Валерий Малашко взял на личный контроль расследование гибели шестимесячного малыша в Несвиже. На прошлой неделе мальчика с высокой температурой госпитализировали в больницу, но врачам не удалось его спасти.
новость
новость
Министр здравоохранения Валерий Малашко взял на личный контроль расследование гибели шестимесячного малыша в Несвиже. На прошлой неделе мальчика с высокой температурой госпитализировали в больницу, но врачам не удалось его спасти.
- Сынок, ты кем хочешь стать, когда вырастешь?
- Ну эта... садовником.
- Может кем-то другим?
- Ну, еще эта... чистильщиком бассейна.
- Ну может еще кем-то?
- Сантехником!
- Та-ак... Слышь, мать! Он нашу кассету нашел...