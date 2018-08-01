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08. 01. 2018

СК и Минздрав выясняют обстоятельства смерти малыша в больнице Несвижа

Министр здравоохранения Валерий Малашко взял на личный контроль расследование гибели шестимесячного малыша в Несвиже. На прошлой неделе мальчика с высокой температурой госпитализировали в больницу, но врачам не удалось его спасти.

смотрите также В Несвиже умер 6-месячный ребенок: СК проводит проверку
Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели 6-месячного мальчика из агрогородка Снов. 5 января его с внезапно поднявшейся температурой на скорой помощи доставили в Несвижскую центральную больницу, однако медикам не удалось его спасти. 
 
Начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Минздрава Елена Богдан сообщила, что причина смерти малыша еще неизвестна. Проводилось вскрытие, и результаты позднее будут представлены комиссией Минздрава, которая сейчас работает в больнице. Специалисты выясняют, как проходило наблюдение за женщиной во время беременности и  появившимся на свет малышом, а также то, как оказывалась медицинская помощь младенцу при госпитализации.
 
Ситуацию лично контролирует министр здравоохранения Валерий Малашко.
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