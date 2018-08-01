Лукашенко упразднил УВД по охране Минского метрополитена

Управление внутренних дел по охране Минского метрополитена упразднено. Глава государства Александр Лукашенко подписал в понедельник, 8 января, соответствующий указ.
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Управление внутренних дел по охране Минского метрополитена упразднено. Глава государства Александр Лукашенко подписал в понедельник, 8 января, соответствующий указ.
- Сынок, ты кем хочешь стать, когда вырастешь?
- Ну эта... садовником.
- Может кем-то другим?
- Ну, еще эта... чистильщиком бассейна.
- Ну может еще кем-то?
- Сантехником!
- Та-ак... Слышь, мать! Он нашу кассету нашел...