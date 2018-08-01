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08. 01. 2018

Лукашенко упразднил УВД по охране Минского метрополитена

Источник фото: gomel.today

Управление внутренних дел по охране Минского метрополитена упразднено. Глава государства Александр Лукашенко подписал в понедельник, 8 января, соответствующий указ.

В пресс-службе президента Беларуси сообщили об упразднении УВД по охране Минского метрополитена. Теперь организацией реагирования на сообщения о преступлениях, правонарушениях и происшествиях в столичной подземке займется ГУВД Мингорисполкома. Безопасность выполнения перевозок пассажиров будет организовывать служба безопасности Минского метрополитена.
 
Сообщается, что этот указ был принят в целях совершенствования деятельности органов внутренних дел.
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