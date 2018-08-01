В Новополоцке милицейский автомобиль столкнулся с микроавтобусом

Сегодня днем в Новополоцке произошло ДТП с участием служебного автомобиля Департамента охраны МВД и микроавтобуса Volkswagen Transporter. Водителей отправили в больницу.

Авария произошла сегодня в полдень на улице Якуба Коласа в Новополоцке. Здесь столкнулись автомобиль Департамента охраны ВАЗ-2111, которым управлял 25-летний водитель, и Volkswagen Transporter. За рулем микроавтобуса находился 48-летний мужчина.

Оба водителя были доставлены в больницу для оценки их физического состояния и оказания медицинской помощи при необходимости.

В ГАИ Витебской области сообщили, что по факту ДТП проводится проверка.