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08. 01. 2018

В Новополоцке милицейский автомобиль столкнулся с микроавтобусом

Источник фото: Народные новости Витебска

Сегодня днем в Новополоцке произошло ДТП с участием служебного автомобиля Департамента охраны МВД и микроавтобуса Volkswagen Transporter. Водителей отправили в больницу.

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Авария произошла сегодня в полдень на улице Якуба Коласа в Новополоцке. Здесь столкнулись автомобиль Департамента охраны ВАЗ-2111, которым управлял 25-летний водитель, и Volkswagen Transporter. За рулем микроавтобуса находился 48-летний мужчина.
 
Оба водителя были доставлены в больницу для оценки их физического состояния и оказания медицинской помощи при необходимости.
 
В ГАИ Витебской области сообщили, что по факту ДТП проводится проверка.
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Аварии, ДТП
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