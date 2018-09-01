Лукашенко: в погоне за материальными благами люди теряют истинную красоту

9 января во Дворце Республики Александр Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение», специальные премии деятелям культуры и искусства, «Белорусский спортивный Олимп». Президент отметил, что в погоне за материальными благами и внешней мишурой люди теряют истинную красоту, и сейчас важно не упустить время, не потерять нашу духовную суть.

Глава государства констатировал, что сегодня в мире неспокойно: идет невидимая борьба за душу человека, подвергаются атакам христианские основы морали, разрушаются традиционные семейные устои. По его словам, под воздействием информационного потока меняются мировоззрение и образ жизни людей, также появляется все больше соблазнов и искушений.

«В погоне за материальными благами и внешней мишурой люди теряют истинную красоту - внутренний свет добрых чувств и благородных поступков, которыми так славился и славится наш народ, все наше славянство», - отметил Александр Лукашенко.

Президент считает, что сейчас важно не упустить время, не потерять нашу духовную суть, и главная роль в этом принадлежит культуре, искусству, религии, которые имеют рычаги влияния на сознание человека.

«Поэтому деятели культуры и искусства, работники СМИ, духовенство, педагоги и все, кому не безразлично, каким будет мир, должны объединить усилия ради укрепления нравственных устоев нашего народа», - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что мы должны своим примером показывать детям, насколько важно ценить и уважать людей, которые сохраняют и создают духовное наследие Беларуси, научить их делать правильные выводы.

Также он поблагодарил участников новогодней благотворительной акции «Наши дети». «Я благодарю всех, тысячи и тысячи людей, кто отозвался на эту акцию и побывал у детей, которые нуждаются в помощи», - сказал президент.