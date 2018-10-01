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10. 01. 2018

В Бобруйске бизнесмен обанкротил сам себя, чтобы не отдавать долги

Источник фото: Shutterstock

В Бобруйске в отношении директора частного предприятия, занимающегося оказанием услуг населению, возбудили уголовное дело. Чтобы не отдавать накопившиеся долги, предприниматель попытался сам себя обанкротить. Подробнее о неудавшейся махинации рассказали в Госконтроле.

Оперативники финансовой милиции установили, что 44-летний директор бобруйского предприятия (он же единственный учредитель), совершил невыгодную сделку и вывел все основные средства (административные здания) общей стоимостью 1,5 млн рублей. Это привело к тому, что он не мог рассчитаться по долгам с основными кредиторами.
 
Спустя несколько дней он передал изъятое имущество вновь созданному другому предприятию, которое сам и учредил. По оценке Госконтроля, действия бизнесмена повлекли причинение ущерба кредиторам в общей сумме 1,8 млн рублей.
 
Прокуратура возбудила в отношении предпринимателя уголовное дело за преднамеренное банкротство.
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