В Бобруйске бизнесмен обанкротил сам себя, чтобы не отдавать долги

В Бобруйске в отношении директора частного предприятия, занимающегося оказанием услуг населению, возбудили уголовное дело. Чтобы не отдавать накопившиеся долги, предприниматель попытался сам себя обанкротить. Подробнее о неудавшейся махинации рассказали в Госконтроле.

Оперативники финансовой милиции установили, что 44-летний директор бобруйского предприятия (он же единственный учредитель), совершил невыгодную сделку и вывел все основные средства (административные здания) общей стоимостью 1,5 млн рублей. Это привело к тому, что он не мог рассчитаться по долгам с основными кредиторами.

Спустя несколько дней он передал изъятое имущество вновь созданному другому предприятию, которое сам и учредил. По оценке Госконтроля, действия бизнесмена повлекли причинение ущерба кредиторам в общей сумме 1,8 млн рублей.

Прокуратура возбудила в отношении предпринимателя уголовное дело за преднамеренное банкротство.