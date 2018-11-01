Появилось видео, как российский солдат сжег БТР, разогревая консервы

В сети появилось видео, на котором запечатлен рядовой Семен Мережников и горящая техника на заднем плане. Солдат, пытаясь разогреть консервы на костре, случайно уничтожил БТР-82 и военную амуницию на сумму более 28 миллионов рублей.

Как сообщается, инцидент произошел еще в мае 2017 года, однако видео было выложено в сеть только сейчас.

Сгоревший БТР-82 на время учебных занятий был покрыт маскировочной сетью, брезентом и сухой травой. Все это вспыхнуло от разведенного военнослужащим костра. В результате пожара был нанесен ущерб на сумму более 28 миллионов рублей.

Астраханский гарнизонный военный суд назначил солдату Мережникову наказание в виде шести месяцев службы в дисциплинарной воинской части.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика. 18+

Источник: korrespondent.net