Финалисты отбора на «Евровидение»: Alekseev, Гюнешь и еще 9 исполнителей

11 января в Белтелерадиокомпании завершилось прослушивание участников национального отбора на «Евровидения-2018». Жюри выбрало 11 исполнителей и музыкальных коллективов, которые будут участвовать в финале за право представлять Беларусь на популярном конкурсе.
За право стать претендентом от Беларуси на «Евровидении» сражались около сотни исполнителей из Беларуси, России, Украины, Таджикистана и Молдовы. В итоге судьи определили 11 финалистов национального отбора:
Shuma
ALEN HIT
Adagio
Студентка из Москвы Софья Лапина
Lexy (Александра Ткач)
Ольга Шиманская (Napoli)
Украинский поп-певец Alekseev
Оперная певица Анастасия Малашкевич
Рекордсменка национального отбора Гюнешь (пытается пробиться на «Евровидение» уже в седьмой раз)