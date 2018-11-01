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11. 01. 2018

Финалисты отбора на «Евровидение»: Alekseev, Гюнешь и еще 9 исполнителей

11 января в Белтелерадиокомпании завершилось прослушивание участников национального отбора на «Евровидения-2018». Жюри выбрало 11 исполнителей и музыкальных коллективов, которые будут участвовать в финале за право представлять Беларусь на популярном конкурсе.

За право стать претендентом от Беларуси на «Евровидении» сражались около сотни исполнителей из Беларуси, России, Украины, Таджикистана и Молдовы. В итоге судьи определили 11 финалистов национального отбора:
 
Shuma 
 
 
ALEN HIT 
 
 
Adagio 
 
 
Студентка из Москвы Софья Лапина
 
 
Lexy  (Александра Ткач)
 
 
Ольга Шиманская (Napoli)
 
 
Украинский поп-певец Alekseev 
 
 
Оперная певица Анастасия Малашкевич
 
 
Рекордсменка национального отбора Гюнешь (пытается пробиться на «Евровидение» уже в седьмой раз)
 
 
Кирилл Гуд 
 
 
"Радиоволна"
 
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