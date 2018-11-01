Финалисты отбора на «Евровидение»: Alekseev, Гюнешь и еще 9 исполнителей

11 января в Белтелерадиокомпании завершилось прослушивание участников национального отбора на «Евровидения-2018». Жюри выбрало 11 исполнителей и музыкальных коллективов, которые будут участвовать в финале за право представлять Беларусь на популярном конкурсе.

За право стать претендентом от Беларуси на «Евровидении» сражались около сотни исполнителей из Беларуси, России, Украины, Таджикистана и Молдовы. В итоге судьи определили 11 финалистов национального отбора: Shuma ALEN HIT Adagio Студентка из Москвы Софья Лапина Lexy (Александра Ткач) Ольга Шиманская (Napoli) Украинский поп-певец Alekseev Оперная певица Анастасия Малашкевич Рекордсменка национального отбора Гюнешь (пытается пробиться на «Евровидение» уже в седьмой раз) Кирилл Гуд "Радиоволна"