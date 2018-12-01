В Гродно женщина получила 3,5 года "химии" за видео о фашизме в соцсети

12 января стало известно, что в Гродно суд Ленинского района вынес приговор в отношении женщины, которая размещала на своей странице в социальной сети видео о фашизме. За пропаганду фашизма и разжигание национальной розни она получила домашнюю «химию» сроком на 3 года и 6 месяцев.

Правоохранители заинтересовались жительницей Гродно, когда она увлеклась идеями неофашизма и начала публиковать на своей странице в соцсети видео со сценами издевательства над лицами неславянской национальности, пропагандой идей фашизма. Эксперты провели психолого-лингвистическую экспертизу видео и установили, что в них есть признаки возбуждения национальной розни и пропаганды насильственных действий.

В ходе предварительного расследования женщина признала свою вину и раскаялась. Она заявила, что пересмотрела свои взгляды, занимается воспитанием малолетнего ребенка и начала осуждать идеи фашизма.

Суд признал ее виновной в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды и розни. Женщине назначили 3 с половиной года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Приговор уже вступил в силу.