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16. 01. 2018

Беларусь подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА-2020 в Минске

Беларусь заявила о желании принять на реконструированном стадионе «Динамо» в Минске Суперкубок УЕФА в 2020 году, в котором встретятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Предварительные заявки в УЕФА подали еще восемь государств.

Союз европейских футбольных ассоциаций рассмотрит поступившие заявки и выберет стадион, на котором пройдет Суперкубок-2020, в мае 2018 года. На его проведение претендуют девять футбольных ассоциаций, в том числе Белорусская федерация футбола. В УЕФА поступили заявки:
 
  • Беларусь, стадион «Динамо» в Минске,
  • Казахстан, стадион «Центральный» в Алматы, 
  • Молдова, стадион «Зимбру» в Кишиневе, 
  • Израиль, стадион «Самми Офер» в Хайфе, 
  • Франция, стадион «Стад-де-Нис» в Ницце,
  • Португалия, стадион «Драгау» в Порту, 
  • Албания, стадион «Национальный» в Тиране,
  • Северная Ирландия, стадион «Уиндзор Парк» в Белфасте,
  • Финляндия, стадион «Олимпийский» в Хельсинки.
 
В случае принятия  решения в свою пользу Беларусь планирует провести этот матч на стадионе «Динамо» в Минске, реконструкция которого должна завершиться летом 2018 года. В УЕФА отмечают, что окончательные заявки и досье должны быть поданы до 29 марта.
 
В 2018 году Суперкубок УЕФА будет принимать Таллинн (Эстония), а в следующем году он пройдет в Стамбуле (Турция).
 
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