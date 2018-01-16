Беларусь подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА-2020 в Минске

Беларусь заявила о желании принять на реконструированном стадионе «Динамо» в Минске Суперкубок УЕФА в 2020 году, в котором встретятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Предварительные заявки в УЕФА подали еще восемь государств.

Союз европейских футбольных ассоциаций рассмотрит поступившие заявки и выберет стадион, на котором пройдет Суперкубок-2020, в мае 2018 года. На его проведение претендуют девять футбольных ассоциаций, в том числе Белорусская федерация футбола. В УЕФА поступили заявки:

Беларусь, стадион «Динамо» в Минске,

Казахстан, стадион «Центральный» в Алматы,

Молдова, стадион «Зимбру» в Кишиневе,

Израиль, стадион «Самми Офер» в Хайфе,

Франция, стадион «Стад-де-Нис» в Ницце,

Португалия, стадион «Драгау» в Порту,

Албания, стадион «Национальный» в Тиране,

Северная Ирландия, стадион «Уиндзор Парк» в Белфасте,

Финляндия, стадион «Олимпийский» в Хельсинки.

В случае принятия решения в свою пользу Беларусь планирует провести этот матч на стадионе «Динамо» в Минске, реконструкция которого должна завершиться летом 2018 года. В УЕФА отмечают, что окончательные заявки и досье должны быть поданы до 29 марта.

В 2018 году Суперкубок УЕФА будет принимать Таллинн (Эстония), а в следующем году он пройдет в Стамбуле (Турция).