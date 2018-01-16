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16. 01. 2018

Собаки помешали американцу выбросить новогоднюю елку

Курьезный случай произошел на днях с жителем города Белла-Виста в американском штате Арканзас. Видео потешной схватки на своей странице в Facebook опубликовала жена мужчины.

В американском штате Арканзас мужчина попытался выбросить ставшую ненужной новогоднюю елку, однако этому помешали две его собаки. Видео схватки Дэвида Грэма из города Белла-Виста опубликовала его жена на своей странице в Facebook.

Когда мужчина вынес дерево на задний двор своего дома, собаки внезапно вцепились в елку зубами, не давая перебросить ее через забор. Американцу пришлось приложить усилия, чтобы осуществить задуманное.

Источник: korrespondent.net

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