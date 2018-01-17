Курс биткоина рухнул на 25% и потянул за собой другие криптовалюты

За последние сутки стоимость биткоина резко снизилась - на 25% до 10 194 доллара. Другие криптовалюты также продолжают обесцениваться вслед за биткоином. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте криптовалютной биржи Coinmarketcap.

смотрите также С 28 марта в Беларуси можно будет совершать операции с токенами Ночью 17 января биткоин торговался за 10 913 долларов, сейчас его курс поднялся до отметки в 11 тысяч долларов. Минувшей ночью в самый низкий период (1:34 по белорусскому времени) за монету предлагали 10 194 доллара. Вслед за биткоином падение курса демонстрируют и другие криптовалюты из первой сотни. Большинство из них за сутки потеряли по 25-30%. В настоящий момент из тройки самых популярных валют Ethereum подешевел на 14% до 994 долларов, Ripple – на 20% до 1,18 доллара. Исключение составляет лишь Tether, который показал рост на 1,5%. Наибольший курс биткоина наблюдался в середине декабря 2017 года. Тогда цифровая валюта подорожала до 20 тысяч долларов, а затем начала плавно дешеветь.