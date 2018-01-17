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17. 01. 2018

Курс биткоина рухнул на 25% и потянул за собой другие криптовалюты

За последние сутки стоимость биткоина резко снизилась - на 25% до 10 194 доллара. Другие криптовалюты также продолжают обесцениваться вслед за биткоином. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте криптовалютной биржи Coinmarketcap.

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Ночью 17 января биткоин торговался за 10 913 долларов, сейчас его курс поднялся до отметки в 11 тысяч долларов. Минувшей ночью в самый низкий период (1:34 по белорусскому времени) за монету предлагали 10 194 доллара.
 
Вслед за биткоином падение курса демонстрируют и другие криптовалюты из первой сотни.  Большинство из них за сутки потеряли по 25-30%. В настоящий момент из тройки самых популярных валют Ethereum подешевел на 14% до 994 долларов, Ripple – на 20% до 1,18 доллара. Исключение составляет лишь Tether, который показал рост на 1,5%.
 
 
Наибольший курс биткоина наблюдался в середине декабря 2017 года. Тогда цифровая валюта подорожала до 20 тысяч долларов, а затем начала плавно дешеветь.
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