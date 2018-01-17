Курс биткоина рухнул на 25% и потянул за собой другие криптовалюты

За последние сутки стоимость биткоина резко снизилась - на 25% до 10 194 доллара. Другие криптовалюты также продолжают обесцениваться вслед за биткоином. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте криптовалютной биржи Coinmarketcap.
Ночью 17 января биткоин торговался за 10 913 долларов, сейчас его курс поднялся до отметки в 11 тысяч долларов. Минувшей ночью в самый низкий период (1:34 по белорусскому времени) за монету предлагали 10 194 доллара.
Вслед за биткоином падение курса демонстрируют и другие криптовалюты из первой сотни. Большинство из них за сутки потеряли по 25-30%. В настоящий момент из тройки самых популярных валют Ethereum подешевел
на 14% до 994 долларов, Ripple – на 20% до 1,18 доллара. Исключение составляет лишь Tether, который показал рост на 1,5%.
Наибольший курс биткоина наблюдался в середине декабря 2017 года. Тогда цифровая валюта подорожала до 20 тысяч долларов, а затем начала плавно дешеветь.