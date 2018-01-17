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17. 01. 2018

В Витебске двух милиционеров уволили за изготовление и продажу самогона

В Витебске два сотрудника правоохранительных органов попались на изготовлении и продаже самогона, за что были крупно оштрафованы в соответствии с КоАП и уволены со службы. Об этом накануне сообщил Иван Кубраков, начальник УВД Витебского облисполкома.

В Витебске двух милиционеров уволили из органов, поскольку они изготавливали и продавали самогон. Также они были оштрафованы по максимуму. Согласно ст. 12.43 Кодекса об административных правонарушениях, изготовление или приобретение самогона, хранение аппаратов для его изготовления наказывается штрафом до 30 базовых величин (до 735 рублей).
 
Иван Кубраков отметил, что такие инциденты подрывают авторитет органов внутренних дел, и по этой причине к нарушителям применяются самые жесткие меры.
 
 
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