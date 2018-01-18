Мингорисполком утвердил тарифы на коммуналку в 2018 году

В Минске решением Мингорисполкома № 50 от 5 января, которое появилось сегодня на Национальном правовом портале, утверждены тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2018 году. Власти установили субсидируемые и тарифы, обеспечивающие 100-процентное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.

смотрите также В Минске изменили нормативы потребления тепла Согласно постановлению , полные (обеспечивающие возмещение затрат на оказание ЖКУ) и субсидируемые государством тарифы будут следующими: Услуги по капремонту в многоквартирном жилом доме: полный тариф - 0,5055 рублей за 1 кв.м. общей площади, субсидируемый - 0,0953 рубля;

Техническое обслуживание: полный - 0,1216 за квадратный метр, субсидируемый - 0,1187 рубля;

Водоснабжение: полный - 0,8114 рубля за 1 куб.м, субсидируемый - 0,8053 рубля;

Водоотведение (канализация): полный и субсидируемый - 0,5398 рубля за 1 куб.м.;

Техобслуживание лифта: полный - 1,43 рубля на одного проживающего в месяц, субсидируемый - 1,4 рубля. Кроме того, сегодня было опубликовано решение Мингорисполкома № 24 от 4 января, которое устанавливает фактическое потребление тепловой энергии на ноябрь 2017 года: на отопление - 0,0142 Гкал/кв. м, на подогрев воды - 0,0775 Гкал/куб. м.