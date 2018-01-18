В ДТП под Речицей погибли два гомельских чиновника и их водитель

Днем 17 января в Речицком районе произошло ДТП с участием «Шкоды» и грузовика МАЗ, в результате которого погибли три человека, ехавшие в легковушке. Это были сотрудники Гомельского облисполкома и фонда «Гомельоблимущество».
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Днем 17 января в Речицком районе произошло ДТП с участием «Шкоды» и грузовика МАЗ, в результате которого погибли три человека, ехавшие в легковушке. Это были сотрудники Гомельского облисполкома и фонда «Гомельоблимущество».
- Девушка, дайте мне таблетку.
- Вам какую?
- Белую.
- Послушайте, это аптека. У нас много белых таблеток.
- Одну дайте.