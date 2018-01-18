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18. 01. 2018

В ДТП под Речицей погибли два гомельских чиновника и их водитель

Днем 17 января в Речицком районе произошло ДТП с участием «Шкоды» и грузовика МАЗ, в результате которого погибли три человека, ехавшие в легковушке. Это были сотрудники Гомельского облисполкома и фонда «Гомельоблимущество».

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В Гомельском облисполкоме сообщили, что во вчерашней аварии под Речицей погибли их водитель, а также два сотрудника областного территориального фонда «Гомельоблимущество».
 
Как ранее сообщал Телеграф, авария произошла около 14:00 в среду на трассе граница России - Гомель – Кобрин. Водитель автомобиля «Шкода» выехал на встречку прямо под колеса грузовика МАЗ.
 
Оказалось, что сотрудники Гомельского облисполкома и фонда «Гомельоблимущество» возвращались на служебной машине из Калинковичей в Гомель. В результате столкновения двое мужчин и женщина (48-летний водитель «Шкоды», 49-летний пассажир и 52-летняя пассажирка) были тяжело травмированы. Они скончались на месте происшествия.  
 
По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело.
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