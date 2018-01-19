Парень пострадал от взрыва газового баллона в Ошмянском районе

Вечером 18 января в деревне Гравжишки Ошмянского района в одном из частных домов взорвался газовый баллон. 25-летний внук хозяйки дома получил травмы и был доставлен в больницу, сообщили сегодня в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о ЧП в деревне Гравжишки поступило в службу МЧС в 19:13. Оказалось, что в частном жилом доме разорвало газовый баллон. Взрывная волна выбила окна в веранде и повредила стену жилой постройки. Последующего горения не произошло.

В результате взрыва газового баллона 25-летний парень, который приходится внуком хозяйке жилища, получил разные травмы. Его госпитализировали.

В МЧС также уточнили, что предполагаемая причина произошедшего - нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.