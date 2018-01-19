ГАИ объяснила, зачем в Витебске появился переход-лабиринт

На проспекте Победы в Витебске появился экспериментальный пешеходный переход Z-образной формы. Если нововведение докажет свою эффективность, аналогичные пешеходные переходы будут установлены и в других частях города, говорят в ГАИ Витебска.

Перильные ограждения в виде змейки установили на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома № 21 на проспекте Победы. Люди переходят половину дороги и добираются до островка безопасности, затем проходят "лабиринт", и только потом могут пересечь вторую половину дороги.

В ГАИ уточняют, что пешеходный переход Z-образной формы поможет участникам дорожного движения не допустить нарушения. В частности, пешеходу придется повернуть налево, что позволит ему увидеть приближающиеся машины и убедиться, что на дороге безопасно.

В свою очередь водитель заранее заметит человека, который будет вынужден замедлиться возле ограждения. Кроме того, на переходе установили специальные светоотражающие щиты, которые подсвечивают силуэт человека. Благодаря им водителю будет проще заметить пешехода в темное время суток или в непогоду.

Инспекторы рассчитывают, что переход-лабиринт остановит велосипедистов, которые часто переезжают "зебру". Теперь им придется слезть с двухколесного друга и пройтись пешком.

Если экспериментальный пешеходный переход докажет свою эффективность и его хорошо примут люди, подобные конструкции появятся и в других районах Витебска.