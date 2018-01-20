В Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро

В Италии кот по кличке Джерри получил в наследство от покойной хозяйки 30 тысяч евро, пишет La Stampa. Любящая хозяйка предусмотрела в завещании безбедное существование животного, которое теперь питается креветками два раза в день и спит на четырех кроватях.

По информации издания, женщина очень любила своего кота. Она прописала в завещании, что в случае болезни животного родственники обязаны не скупиться на ветеринаров, а при необходимости продать драгоценности и антиквариат.

Теперь Джерри ест креветки два раза в день и спит на четырех разных кроватях, в зависимости от настроения.

Источник: korrespondent.net