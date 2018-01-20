20 января 2018, суббота, 11:13
-2°C
Завтра -4°C
-2°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,43
20. 01. 2018

В Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро

В Италии кот по кличке Джерри получил в наследство от покойной хозяйки 30 тысяч евро, пишет La Stampa. Любящая хозяйка предусмотрела в завещании безбедное существование животного, которое теперь питается креветками два раза в день и спит на четырех кроватях.

По информации издания, женщина очень любила своего кота. Она прописала в завещании, что в случае болезни животного родственники обязаны не скупиться на ветеринаров, а при необходимости продать драгоценности и антиквариат.

Теперь Джерри ест креветки два раза в день и спит на четырех разных кроватях, в зависимости от настроения.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Сын: Пап, подари мне 1 биткоин на день рождения?

Отец: А? Целый биткоин? $14432??? Сын, $13634 это большие деньги! Зачем вообще тебе $16908??

 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.