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20. 01. 2018

В Германии пилоты виртуозно посадили самолет во время урагана

Пилоту пассажирского самолета немецкой авиакомпании Eurowings удалось виртуозно приземлиться в аэропорту Дюссельдорфа во время бушевавшего урагана «Фредерике». Видео экстремальной посадки появилось на YouTube 18 января, и за пару дней собрало более 1 миллиона просмотров.

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Команде самолета авиакомпании Eurowings, который следовал из Гамбурга в Дюссельдорф, пришлось совершать посадку при сильнейшем ветре. В тот день в Германии свирепствовал ураган «Фредерик». По данным специалистов, порывы ветра в районе аэропорта достигали 110 км/ч.
 
На видео видно, что при заходе на взлетно-посадочную полосу самолет сбивается с курса, его мотает из стороны в сторону. Но капитану удалось удержать самолет и благополучно его посадить. Мастерство экипажа судна привело интернет-пользователей в восторг. В комментариях к видеозаписи они выразили восхищение и написали, что летчиков следует наградить.
 

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