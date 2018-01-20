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20. 01. 2018

МАРТ установил цены на природный газ для юрлиц и ИП

Министерство антимонопольного регулирования и торговли определило цены на природный газ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Новые отпускные цены на газ без НДС газоснабжающим организациям, входящим в состав ГПО «Белтопгаз», установлены постановлением от 16 января 2018 года №5.

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Постановление МАРТ было опубликовано в субботу, 20 января, на Национальном правовом портале. Документ устанавливает дифференцированные цены на природный газ для отдельных энергоемких групп потребителей реального сектора экономики. В ведомстве отметили, что стоимость газа для юрлиц и ИП, в отношении которых в 2017 году они действовали, в долларовом эквиваленте сохраняются и в этом году.
 
Так, для юрлиц и ИП, у которых потребленный объем природного газа в 2017 году составил до 500 млн кубометров, цены за 1 тыс. куб.м.  будут следующими: 
 
  • 550,49 руб. - для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, кроме бюджетных организаций; 
  • 488,89 руб. - для бюджетных организаций и юрлиц системы Минжилкомхоза, оказывающих жилищно-коммунальные услуги; 
  • 314,29 руб. - для юрлиц системы Минжилкомхоза, товариществ собственников, организаций застройщиков, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, в части использования газа для производства тепловой энергии для нужд населения.
 
Для юрлиц и ИП, занимающихся производством овощей защищенного грунта, стоимость газа составит: 319,28 - с 1 января по 30 апреля и с 1 по 31 декабря; 459,02 - с 1 мая по 30 ноября.
 
Для юрлиц и ИП, которые занимаются производством цемента, кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины, керамических покрытий и плит, хозяйственных керамических изделий и др., стоимость природного газа установлена в 369,65 руб.
 
Для юрлиц и ИП, занятых добычей известняка, гипса и мела, производством стеновых блоков, хлопчатобумажных тканей, льняных тканей, - 419,05 руб. Те, кто занимается производством автомобилей, будут платить за газ 488,89 руб. (при потребленном объеме газа в 2017 году от 3 до 10 млн куб.м).
 
Для организаций, имеющих общежития, религиозных организаций, организаций, использующих газ для нужд детских домов семейного типа, детских деревень (городков), детских хосписов, при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов в отопительный период тариф на газ составит 0,1015 руб., в летний период – 0,3275 руб.
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