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20. 01. 2018

Школа и СПК заплатят родителям погибшей "на картошке" девочки 50 тыс. рублей

В пятницу, 19 января, суд Молодечненского района рассмотрел иск супругов Попченя о возмещении морального вреда за гибель их 13-летней дочери на уборке картофеля, которую сбил насмерть грузовик МАЗ. Родителям погибшей школьницы выплатят 50 тысяч рублей. Эту сумму должны будут выплатить со школы и СПК, где работал водитель грузовика.

Суд в полной мере удовлетворил исковые требования родителей школьницы, которая в сентябре 2016 года погибла под колесами МАЗа на картофельном поле, куда детей из школы №11 Молодечно привезли для оказания помощи хозяйству. На 13-летнюю учащуюся 8 класса наехал грузовик, в кузов которого дети грузили картошку. Ребенок скончался по дороге в больницу.  
 
Родители погибшей девочки требовали компенсации морального вреда в 50 тысяч рублей. Накануне суд постановил, что школа №11, которая направила ребенка на уборку картофеля, выплатит в их пользу 15 тысяч рублей, а ОАО «Холхлово», где работал водитель грузовика, - еще 35 тысяч. Такое решение было принято на основании того, что их работников ранее признали виновными в трагедии.
 
Учителей и водителя предлагалось привлечь в качестве соответчиков, но суд в итоге не стал этого делать. Ранее водитель и двое учителей уже были наказаны: мужчине дали три года «химии», женщинам – по четыре года домашней «химии» и крупный штраф.

 

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