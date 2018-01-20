Диспетчер МЧС убедил жителя Орши не взрывать газ в квартире девятиэтажки

В Орше мужчина собирался взорвать газ в квартире девятиэтажного дома, но диспетчер МЧС Андрей Казаков убедил его этого не делать. Инцидент произошел во второй половине дня 19 января в доме на проспекте Текстильщиков.
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В Орше мужчина собирался взорвать газ в квартире девятиэтажного дома, но диспетчер МЧС Андрей Казаков убедил его этого не делать. Инцидент произошел во второй половине дня 19 января в доме на проспекте Текстильщиков.
Сын: Пап, подари мне 1 биткоин на день рождения?
Отец: А? Целый биткоин? $14432??? Сын, $13634 это большие деньги! Зачем вообще тебе $16908??