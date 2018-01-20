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20. 01. 2018

Диспетчер МЧС убедил жителя Орши не взрывать газ в квартире девятиэтажки

В Орше мужчина собирался взорвать газ в квартире девятиэтажного дома, но диспетчер МЧС Андрей Казаков убедил его этого не делать. Инцидент произошел во второй половине дня 19 января в доме на проспекте Текстильщиков.

Примерно в три часа дня житель Орши позвонил в службу МЧС и сообщил диспетчеру, что собирается покончить жизнь самоубийством. Для этого он планирует взорвать газ в квартире. Работник МЧС доложил о чрезвычайной ситуации в РОВД, но оказалось, что милиционеры уже находятся возле дверей той самой квартиры и не могут попасть внутрь.
 
В ходе продолжительной беседы диспетчеру удалось уговорить мужчину открыть дверь правоохранителям. Те сразу же проследовали на кухню и увидели, что в газовой плите открыты конфорки. Они перекрыли газ и задержали оршанца.
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