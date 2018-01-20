Ночная спецоперация: у жителя Бобруйска дома нашли более 4 кг марихуаны

В Бобруйске сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД пресекли деятельность лаборатории по выращиванию конопли. Они обнаружили у 33-летнего местного жителя более 4 килограммов высушенной марихуаны и еще 10 кустов конопли Спецоперация состоялась ночью 20 января.

Милиционеры обыскали дом задержанного по подопреванию в незаконном обороте наркотиков и нашли более 4,2 кг марихуаны, 10 растений конопли и семена, мини-весы, пакеты для расфасовки.

Оказалось, что мужчина привез семена наркотического растения из России. Затем он оборудовал помещение осветительными приборами, системой орошения и вентиляцией, чтобы выращивать коноплю. «Урожай» он высушивал и расфасовывал по пакетам.

Официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк сообщила, что сейчас решается вопрос о предъявлении бобруйчанину обвинения по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса и избрании меры пресечения.