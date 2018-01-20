Белорусский МАЗ впервые вошел в тройку призеров на ралли "Дакар"

20 января экипаж белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» (пилот Сергей Вязович, штурман Павел Гаранин, механик Андрей Жигулин) впервые в истории вошел в тройку призеров ралли-рейда «Дакар-2018», заняв в общем зачете почетное второе место. Сегодня в Аргентине состоялся четырнадцатый, заключительный этап гонки.

Белорусский МАЗ под управлением Сергея Вязовича занял второе место в генеральной классификации по итогам 14-ти этапов в грузовом зачете. Это лучший результат в истории выступления белорусов на «Дакаре». Ранее лучшим достижением наших соотечественников было шестое место Александра Василевского в 2017 году.

Участники соревнования прошли последний спецучасток длиной 120 километров и его препятствия без происшествий. Экипаж Сергея Вязовича финишировал на 8-м месте, отстав от победителя заезда - Тони ван Генугтена на Iveco – всего на 7 минут.

Победителем «Дакара» стал россиянин Эдуард Николаев из команды «КАМАЗ-мастер», который опередил белорусов почти на 4 часа. На третьем месте оказался еще один камазовец Айрат Мардеев – он отстал от Сергея Вязовича почти на 1,5 часа.

«Гонка была сложной от первого этапа до последнего. Несмотря на все сложности, нам удалось финишировать в числе лидеров. Признаюсь честно: и МАЗу, и КАМАЗу хотелось, чтобы на подиуме были одни славяне. К счастью, нам это удалось», - заявил после последнего этапа Сергей Вязович.

В «Дакаре» принимали участие еще два экипажа МАЗ, которые в основном страховали Сергея Вязовича и помогали ему преодолеть нелегкий путь. Александр Василевский занял 12-е место, Алексей Вишневский – 13-е.