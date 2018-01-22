Оставила горящую свечу без присмотра: в Минске 9 человек эвакуировали из-за пожара

В воскресенье, 21 января, в Минске в двух многоэтажных домах произошли пожары. Утром из-за непотушенной сигареты загорелась квартира на 10-м этаже дома по улице Бачило. А во второй половине дня спасатели направились к дому улице Тикоцкого, в котором одна из квартир воспламенилась из-за оставленной без присмотра зажженной свечи.

В Минском городском управлении МЧС сообщили, что первый пожар произошел около 8:25. Жильцы дома на улице Бачило позвонили в МЧС и сообщили о горящей квартире на десятом этаже.

Прибывшие на место происшествия работники МЧС спасли хозяина жилища, который лежал на полу в горящей комнате в бессознательном состоянии.

61-летнего мужчину с ожогами тела 1-2 степени (10% тела) и отравлением продуктами горения отправили в больницу. По предварительным данным, он также был пьян.

Рассматриваемая версия причины пожара — неосторожность при курении пострадавшим.

Второй пожар

В 16:20 столичные спасатели получили сообщение о пожаре в квартире на шестом этаже дома по улице Тикоцкого. Когда они приехали на место, из окна квартиры валил дым. 56-летняя хозяйка квартиры самостоятельно вышла на лестничную площадку, когда начался пожар.

Спасатели эвакуировали с вышерасположенных этажей 9 человек, используя маски для спасаемых. Среди них был один ребенок, 2011 года рождения. Спустя полчаса работники МЧС потушили огонь.

Пожар возник из-за того, что хозяйка квартиры оставила зажженную свечу без присмотра.