Под Уздой нетрезвая женщина на Mercedes протаранила машину ГАИ

В Узденском районе нетрезвая женщина с просроченным водительским удостоверением на автомобиле Mercedes врезалась в Nissan и машину ГАИ, стоявшие на обочине. О ДТП сегодня сообщили в Госавтоинспекции Минской области.
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новость
В Узденском районе нетрезвая женщина с просроченным водительским удостоверением на автомобиле Mercedes врезалась в Nissan и машину ГАИ, стоявшие на обочине. О ДТП сегодня сообщили в Госавтоинспекции Минской области.
Сын: Пап, подари мне 1 биткоин на день рождения?
Отец: А? Целый биткоин? $14432??? Сын, $13634 это большие деньги! Зачем вообще тебе $16908??