Под Уздой нетрезвая женщина на Mercedes протаранила машину ГАИ

В Узденском районе нетрезвая женщина с просроченным водительским удостоверением на автомобиле Mercedes врезалась в Nissan и машину ГАИ, стоявшие на обочине. О ДТП сегодня сообщили в Госавтоинспекции Минской области.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в восьмом часу вечера 21 января на автодороге между Минском и Микашевичами.

42-летняя водитель Merсedes потеряла управление и протаранила стоящие на обочине машину ГАИ и Nissan. Водитель последнего автомобиля получил телесные повреждения. Мужчине оказали медицинскую помощь, после чего он отправился домой.

В ГАИ сообщили, что в момент ДТП виновница аварии находилась в нетрезвом состоянии. У женщины выявили 1,57 промилле алкоголя. К тому же срок действия ее водительского удостоверения истек.