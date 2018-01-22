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22. 01. 2018

Под Уздой нетрезвая женщина на Mercedes протаранила машину ГАИ

Источник фото: УВД Миноблисполкома

В Узденском районе нетрезвая женщина с просроченным водительским удостоверением на автомобиле Mercedes врезалась в Nissan и машину ГАИ, стоявшие на обочине. О ДТП сегодня сообщили в Госавтоинспекции Минской области.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в восьмом часу вечера 21 января на автодороге между Минском и Микашевичами.
 
42-летняя водитель Merсedes потеряла управление и протаранила стоящие на обочине машину ГАИ и Nissan. Водитель последнего автомобиля получил телесные повреждения. Мужчине оказали медицинскую помощь, после чего он отправился домой.
 
В ГАИ сообщили, что в момент ДТП виновница аварии находилась в нетрезвом состоянии. У женщины выявили 1,57 промилле алкоголя. К тому же срок действия ее водительского удостоверения истек.

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