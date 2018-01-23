В Кобринском районе фура столкнулась с "Ауди" и вылетела в кювет

Поздно вечером 22 января в Кобринском районе фура вылетела в кювет после столкновения с легковым автомобилем «Ауди». Оба водителей оказались заблокированы, поэтому на место ДТП вызвали спасателей, сообщили во вторник в Брестском областном управлении МЧС.

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Авария произошла около 23:20 в понедельник, 22 января, на 517 километре автодороги М-10 Кобрин - Гомель - граница Российской Федерации, неподалеку от населенного пункта Худлин.

Седельный тягач МАN с полуприцепом столкнулся с автомобилем Audi A6, вылетел с трассы в кювет и лег на бок. Оба водителя были заблокированы.

Прибывшие на место ДТП работники МЧС спасли травмированных водителей, которых впоследствии положили в Кобринскую центральную районную больницу.

По факту ДТП проводится проверка.