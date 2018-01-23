23 января 2018, вторник, 12:37
-8°C
Завтра -7°C
-8°C
Завтра -7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,42
23. 01. 2018

В Кобринском районе фура столкнулась с "Ауди" и вылетела в кювет

Источник фото: МЧС

Поздно вечером 22 января в Кобринском районе фура вылетела в кювет после столкновения с легковым автомобилем «Ауди». Оба водителей оказались заблокированы, поэтому на место ДТП вызвали спасателей, сообщили во вторник в Брестском областном управлении МЧС.

смотрите также В Кобринском районе загорелся дизель-поезд
Авария произошла около 23:20 в понедельник, 22 января, на 517 километре автодороги М-10 Кобрин - Гомель - граница Российской Федерации, неподалеку от населенного пункта Худлин.
 
Седельный тягач МАN с полуприцепом столкнулся с автомобилем Audi A6, вылетел с трассы в кювет и лег на бок. Оба водителя были заблокированы.
 
 
Прибывшие на место ДТП работники МЧС спасли травмированных водителей, которых впоследствии положили в Кобринскую центральную районную больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Это Интересно
Аварии, ДТП
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Зима. Мороз. Стоит мужик, замерзает. Руки в карманах. Подходит к нему мальчик.
- Дядя, который час?
- Летом, летом приходи мальчик...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.