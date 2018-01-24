24 января 2018, среда, 12:55
-6°C
Завтра +1°C
-6°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,42
24. 01. 2018

Белгидромет: минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы

Ночь с 23 на 24 января стала самой холодной с начала зимы. Об этом сообщают синоптики Республиканского гидрометцентра.

смотрите также В четверг в Беларуси потеплеет
В целом в прошедшие сутки сохранялась морозная преимущественно без осадков погода. В течение минувшей ночи температура воздуху на улице составляла минус 8-16 градусов, при прояснениях воздух выхолаживался до минус 17 – почти 23 градусов. 
 
Минимальная температура была зафиксирована на метеостанции Вилейка – 22,9 градуса ниже нуля. Пока это самая низкая температура за нынешнюю зиму.
 
В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, потеплеет. Температура воздуха приблизится к нулевым отметкам.
 
Завтра днем на большей части пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью температура воздуха составит 3-10 градусов мороза, а по западу около 0. Днем будет от минус 3 до плюс 3 градусов.
Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Зима. Мороз. Стоит мужик, замерзает. Руки в карманах. Подходит к нему мальчик.
- Дядя, который час?
- Летом, летом приходи мальчик...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.