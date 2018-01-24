Белгидромет: минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы

Ночь с 23 на 24 января стала самой холодной с начала зимы. Об этом сообщают синоптики Республиканского гидрометцентра.

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В целом в прошедшие сутки сохранялась морозная преимущественно без осадков погода. В течение минувшей ночи температура воздуху на улице составляла минус 8-16 градусов, при прояснениях воздух выхолаживался до минус 17 – почти 23 градусов.

Минимальная температура была зафиксирована на метеостанции Вилейка – 22,9 градуса ниже нуля. Пока это самая низкая температура за нынешнюю зиму.

В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, потеплеет. Температура воздуха приблизится к нулевым отметкам.

Завтра днем на большей части пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью температура воздуха составит 3-10 градусов мороза, а по западу около 0. Днем будет от минус 3 до плюс 3 градусов.