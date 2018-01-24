24 января 2018, среда, 12:56
-6°C
Завтра +1°C
-6°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,42
24. 01. 2018

За минувшее сутки в Гомельской области на пожарах погибли 5 человек

За минувшие сутки на территории Гомельской области на пожарах погибли пять человек, еще одного человека удалось спасти, сообщили 24 января в областном управлении МЧС. Жертвами огня стали жители Ветковского, Речицкого и Гомельского районов.

В седьмом часу утра 23 января спасатели выехали по сообщению о пожаре в одном из домов в деревне Болсуны Ветковского района.
 
Когда они прибыли на место, деревянный жилой дом горел открытым пламенем, крыша и  потолочное перекрытие уже обрушились. В ходе ликвидации пожара работники МЧС обнаружили на полу в комнате обгоревший труп хозяина дома, пенсионера 1946 года рождения, который проживал один.
 
Причиной пожара могло стать непотушенная сигареты или нарушение правил эксплуатации печи.
 
 
Пожар в Речицком районе: погибли отец и сын
 
В этот же день днем в ликвидации пожара участвовали спасатели Речицкого районного подразделения МЧС. В 14:13 они выехали по сообщению о пожаре в доме в деревне Пересвятое. По прибытию на место происшествия из-под крыши деревянного дома валил густой дым.
 
Местные жители вынесли на воздух владельца дома, который не подавал признаки жизни. В дальнейшем спасатели нашли в доме сына мужчины, который находился в бессознательном состоянии. Работники скорой попытались их реанимировать, но в итоге им лишь оставалось констатировать смерть обоих мужчин.
 
В качестве причины пожара называется неосторожное обращение с огнем при курении.
 
 
Сожители погибли на пожаре в Гомельском районе
 
Пожар в деревне Глыбоцкое Гомельского района возник около 11 часов вечера. Сотрудники МЧС обнаружили в доме труп хозяйки дома 1958 года рождения и ее сожителя, который был без сознания. Медработники провели реанимационные мероприятия, которые, увы, не вернули к жизни мужчину.
 
Одна из рассматриваемых версий причины пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
 
 
Спасение женщины на пожаре в Житковичах
 
Еще один пожар произошел рано утром 23 января в Житковичах. Мужчине удалось выбраться наружу, а вскоре на место происшествия приехали спасатели. Он сообщил им, что внутри горящего дома находится его мать.
 
Звено газодымозащитной службы обнаружило женщину на кровати в жилой комнате и вынесло ее на улицу. Она не пострадала.
 
Это Интересно
Пожары
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Зима. Мороз. Стоит мужик, замерзает. Руки в карманах. Подходит к нему мальчик.
- Дядя, который час?
- Летом, летом приходи мальчик...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.