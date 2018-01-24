За минувшее сутки в Гомельской области на пожарах погибли 5 человек

За минувшие сутки на территории Гомельской области на пожарах погибли пять человек, еще одного человека удалось спасти, сообщили 24 января в областном управлении МЧС. Жертвами огня стали жители Ветковского, Речицкого и Гомельского районов.

В седьмом часу утра 23 января спасатели выехали по сообщению о пожаре в одном из домов в деревне Болсуны Ветковского района.

Когда они прибыли на место, деревянный жилой дом горел открытым пламенем, крыша и потолочное перекрытие уже обрушились. В ходе ликвидации пожара работники МЧС обнаружили на полу в комнате обгоревший труп хозяина дома, пенсионера 1946 года рождения, который проживал один.

Причиной пожара могло стать непотушенная сигареты или нарушение правил эксплуатации печи.

Пожар в Речицком районе: погибли отец и сын

В этот же день днем в ликвидации пожара участвовали спасатели Речицкого районного подразделения МЧС. В 14:13 они выехали по сообщению о пожаре в доме в деревне Пересвятое. По прибытию на место происшествия из-под крыши деревянного дома валил густой дым.

Местные жители вынесли на воздух владельца дома, который не подавал признаки жизни. В дальнейшем спасатели нашли в доме сына мужчины, который находился в бессознательном состоянии. Работники скорой попытались их реанимировать, но в итоге им лишь оставалось констатировать смерть обоих мужчин.

В качестве причины пожара называется неосторожное обращение с огнем при курении.

Сожители погибли на пожаре в Гомельском районе

Пожар в деревне Глыбоцкое Гомельского района возник около 11 часов вечера. Сотрудники МЧС обнаружили в доме труп хозяйки дома 1958 года рождения и ее сожителя, который был без сознания. Медработники провели реанимационные мероприятия, которые, увы, не вернули к жизни мужчину.

Одна из рассматриваемых версий причины пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Спасение женщины на пожаре в Житковичах

Еще один пожар произошел рано утром 23 января в Житковичах. Мужчине удалось выбраться наружу, а вскоре на место происшествия приехали спасатели. Он сообщил им, что внутри горящего дома находится его мать.

Звено газодымозащитной службы обнаружило женщину на кровати в жилой комнате и вынесло ее на улицу. Она не пострадала.