В Польше задержали белоруса, выдававшего себя за агента спецслужб

В польском городе Катовице сотрудники полиции задержали 8 человек, которые мошенническим путем за два года заработали более 1,2 миллиона злотых (около 238 тысяч евро). Один из них является белорусским гражданином.

О задержании в Польше преступной группы, среди которой был белорус, сообщает Gazeta Polska Codziennie . Мошенники выдавали себя за работников Агентства внутренней безопасности Польши, Службы военной контрразведки или Центрального антикоррупционного бюро. Они предлагали директорам польских компаний и организаций «содействие» за то, что их не будут привлекать к ответственности. Издание пишет, что только в одном из случаев белорус и его сообщник приняли от главы одной из польских фармацевтических компаний 300 тысяч злотых (примерно 70 тысяч евро) за окончание прокурорской проверки фирмы.