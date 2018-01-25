25 января 2018, четверг, 12:55
+2°C
Завтра -2°C
+2°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,44
25. 01. 2018

В Польше задержали белоруса, выдававшего себя за агента спецслужб

В польском городе Катовице сотрудники полиции задержали 8 человек, которые мошенническим путем за два года заработали более 1,2 миллиона злотых (около 238 тысяч евро). Один из них является белорусским гражданином.

О задержании в Польше преступной группы, среди которой был белорус, сообщает Gazeta Polska Codziennie. Мошенники выдавали себя за работников Агентства внутренней безопасности Польши, Службы военной контрразведки или Центрального антикоррупционного бюро. Они предлагали директорам польских компаний и организаций «содействие» за то, что их не будут привлекать к ответственности.
 
Издание пишет, что только в одном из случаев белорус и его сообщник приняли от главы одной из польских фармацевтических компаний 300 тысяч злотых (примерно 70 тысяч евро) за окончание прокурорской проверки фирмы.
Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Зима. Мороз. Стоит мужик, замерзает. Руки в карманах. Подходит к нему мальчик.
- Дядя, который час?
- Летом, летом приходи мальчик...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.