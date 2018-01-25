В Польше задержали белоруса, выдававшего себя за агента спецслужб

В польском городе Катовице сотрудники полиции задержали 8 человек, которые мошенническим путем за два года заработали более 1,2 миллиона злотых (около 238 тысяч евро). Один из них является белорусским гражданином.
новость
новость
В польском городе Катовице сотрудники полиции задержали 8 человек, которые мошенническим путем за два года заработали более 1,2 миллиона злотых (около 238 тысяч евро). Один из них является белорусским гражданином.
Зима. Мороз. Стоит мужик, замерзает. Руки в карманах. Подходит к нему мальчик.
- Дядя, который час?
- Летом, летом приходи мальчик...