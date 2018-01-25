Суд оправдал женщину, потерявшую ребенка при домашних родах в Витебске

25 января Витебский областной суд вынес приговор по делу о домашних родах в Витебске, которые закончились смертью новорожденной девочки. Суд признал 31-летнюю жительницу Санкт-Петербурга невиновной в причинении смерти по неосторожности и оправдал. Теперь она намерена требовать компенсации за четыре месяца, проведенные в следственном изоляторе.

В феврале 2017 года женщина родила дочь в квартире своей матери в Витебске, но ребенок захлебнулся околоплодными водами и погиб. На роженицу завели уголовное дело Изначально суд Железнодорожного района Витебска приговорил Ольгу Степанову к лишению свободы сроком на 6 месяцев, однако в ноябре дело было направлено на пересмотр из-за несоответствия изложенных в приговоре выводам суда фактическим обстоятельствам дела. При новом рассмотрении дела Витебский облсуд признал женщину невиновной и оправдал. Во время расследования дела Ольга Степанова отбыла в СИЗО четыре месяца, а оставшиеся два ей заменили на подписку о невыезде. Женщина намерена требовать от государства компенсации за все дни, которые ей пришлось провести за решеткой. Об этом сообщил ее адвокат, передает TUT.by . Она сможет обратиться в суд с соответствующим заявлением через 10 дней, когда оправдательный приговор вступит в силу.