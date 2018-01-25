25 января 2018, четверг, 12:54
+2°C
Завтра -2°C
+2°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,44
25. 01. 2018

Суд оправдал женщину, потерявшую ребенка при домашних родах в Витебске

25 января Витебский областной суд вынес приговор по делу о домашних родах в Витебске, которые закончились смертью новорожденной девочки. Суд признал 31-летнюю жительницу Санкт-Петербурга невиновной в причинении смерти по неосторожности и оправдал. Теперь она намерена требовать компенсации за четыре месяца, проведенные в следственном изоляторе.

В феврале 2017 года женщина родила дочь в квартире своей матери в Витебске, но ребенок захлебнулся околоплодными водами и погиб. На роженицу завели уголовное дело.
 
Изначально суд Железнодорожного района Витебска приговорил Ольгу Степанову к лишению свободы сроком на 6 месяцев, однако в ноябре дело было направлено на пересмотр из-за несоответствия изложенных в приговоре выводам суда фактическим обстоятельствам дела. При новом рассмотрении дела Витебский облсуд признал женщину невиновной и оправдал.
 
Во время расследования дела Ольга Степанова отбыла в СИЗО четыре месяца, а оставшиеся два ей заменили на подписку о невыезде. Женщина намерена требовать от государства компенсации за все дни, которые ей пришлось провести за решеткой. Об этом сообщил ее адвокат, передает TUT.by. Она сможет обратиться в суд с соответствующим заявлением через 10 дней, когда оправдательный приговор вступит в силу.
Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Зима. Мороз. Стоит мужик, замерзает. Руки в карманах. Подходит к нему мальчик.
- Дядя, который час?
- Летом, летом приходи мальчик...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.