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26. 01. 2018

Нетрезвые дальнобойщики из Беларуси напали на полицейских в Италии

Итальянский суд приговорил двух братьев-белорусов к 6 месяцам лишения свободы условно за нападение на полицейских в Караваджо, где дальнобойщики остановили для отдыха. Сначала они затеяли ссору с работниками фирмы по обслуживанию трассы, а затем избили правоохранителей, прибывших для разрешения конфликта.

Инцидент произошел 21 января на сервисной парковке возле трассы в Караваджо, передает Bergamonews. Белорусские граждане Сергей и Дмитрий, 29 и 33 лет, остановили там, чтобы отдохнуть. Вскоре два перевозчика стали главными действующими лицами в потасовке с полицейскими. 
 
Издание пишет, что мужчины поели, но переусердствовали с выпивкой. На следующий день между мужчины устроили ссору с работниками, обслуживающими трассу. Итальянцы вызвали на них полицию, и вскоре на место происшествия прибыли офицеры. Однако белорусы начали оскорблять правоохранителей, а затем их избили: старший брат набросился на полицейского, а младший ударил его напарника в лицо, сообщает итальянское издание. В итоге полицейским понадобилась помощь медиков.
 
Прибывшее на место происшествия подкрепление из патрулей арестовало белорусов и доставило их в полицейский участок. Там они не желали идти в камеру и хватались за двери и мебель. За свои действия водители грузовиков получили 6 месяцев тюремного заключения условно.
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