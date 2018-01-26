Нетрезвые дальнобойщики из Беларуси напали на полицейских в Италии

Итальянский суд приговорил двух братьев-белорусов к 6 месяцам лишения свободы условно за нападение на полицейских в Караваджо, где дальнобойщики остановили для отдыха. Сначала они затеяли ссору с работниками фирмы по обслуживанию трассы, а затем избили правоохранителей, прибывших для разрешения конфликта.

Инцидент произошел 21 января на сервисной парковке возле трассы в Караваджо, передает Bergamonews . Белорусские граждане Сергей и Дмитрий, 29 и 33 лет, остановили там, чтобы отдохнуть. Вскоре два перевозчика стали главными действующими лицами в потасовке с полицейскими.

Издание пишет, что мужчины поели, но переусердствовали с выпивкой. На следующий день между мужчины устроили ссору с работниками, обслуживающими трассу. Итальянцы вызвали на них полицию, и вскоре на место происшествия прибыли офицеры. Однако белорусы начали оскорблять правоохранителей, а затем их избили: старший брат набросился на полицейского, а младший ударил его напарника в лицо, сообщает итальянское издание. В итоге полицейским понадобилась помощь медиков.

Прибывшее на место происшествия подкрепление из патрулей арестовало белорусов и доставило их в полицейский участок. Там они не желали идти в камеру и хватались за двери и мебель. За свои действия водители грузовиков получили 6 месяцев тюремного заключения условно.