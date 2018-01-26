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26. 01. 2018

В Беларуси теперь не безработный будет искать рабочее место, а наоборот

Заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, комментируя 26 января декрет №1 по содействию занятости населения, сообщил, что в Беларуси будут усовершенствованы подходы к оказанию помощи в трудоустройстве. Теперь уже не безработный будет искать рабочее место, а специалисты будут сами предлагать ему вакансии.

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Андрей Лобович отметил, что сейчас в нашей стране действует заявительный принцип: человеку помогают в трудоустройстве лишь тогда, когда он сам придет в соответствующую службу и попросит о помощи. Декрет №1 же предусматривает новый уровень в оказании содействии занятости, передает БелТА.
 
«Мы будем выявлять этих граждан, сами идти к ним и предлагать свои услуги», – пояснил замминистра. По его словам, местные органам власти будут создавать такие условия, чтобы у безработных граждан была возможность найти работу.
 
Также представитель Минтруда коснулся базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Она будет формироваться в два этапа. На республиканском уровне создадут основную базу безработных, а на местном уровне этот перечень будет подвергаться корректировке.
 
«Местные органы власти знают людей и имеют возможность дойти до каждого человека, выяснить его социальный статус и чем он занимается», - заключил Андрей Лобович.
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