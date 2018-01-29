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29. 01. 2018

В Витебске мужчина за полчаса ограбил два магазина бытовой техники

В Витебске неработающий мужчина за полчаса ограбил два магазина бытовой техники. Сначала он в одном магазине похитил с прилавка наушники, а затем пошел в другой магазин, где попытался вынести ноутбук. Мужчину задержали, когда он попытался убежать от охранника второго торгового объекта, сообщили в понедельник, 29 января, в УВД Витебского облисполкома.

Мужчина совершил два преступления с разницей в 35 минут днем 26 января в торговых объектах по проспекту Строителей. В 16:15 в милицию позвонили из магазина «Электросила». Здесь один из посетителей украл с прилавка наушники стоимостью 42,9 рубля и вынес их мимо охранника.
 
В 16:25 к правоохранителям обратились сотрудники магазина «Корона Техно». Здесь мужчина попытался украсть ноутбук стоимостью 1700 рублей, засунув его под верхнюю одежду. На выходе сработала сигнализация, и грабитель бросился прочь от охранника. Мужчина забежал на стройплощадку, где его и задержали рабочие, ставшие очевидцами погони.
 
Сотрудники уголовного розыска Первомайского РОВД установили, что задержанным оказался неработающий житель Витебска 1990 года рождения, ранее судимый, который сейчас находится на домашней «химии». В отношении него возбудили сразу два уголовных дела.
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