Американский певец Бруно Марс стал триумфатором "Грэмми"

Вечером 28 января в Нью-Йорке состоялась церемония вручения престижной музыкальной премии «Грэмми». Американский певец Бруно Марс стал триумфатором церемонии и унес с нее шесть статуэток, сообщают информагентства.

Композицию Бруно Марса That's What I Like признали лучшей песней года. Эта песня принесла ему победу в еще двух номинациях: «Лучшая песня в стиле R&B» и «Лучшее R&B исполнение».

Также Бруно Марс был отмечен статуэтками за альбом «24K Magic» (лучший альбом в стиле R&B и альбом года), одноименная композиция из которого победила в номинации «Лучшая запись года».

На звание лучшей песни года претендовали Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки, 4:44 Джея Зи, Issues Джулии Майклз и 1-800-273-8255 рэпера Лоджика. Причем испаноязычная композиция, которая приобрела огромную популярность во всем мире, не получила ни одной статуэтки.

Американский рэпер Кендрик Ламар был награжден в пяти номинациях: лучшее рэп-выступление, лучший рэп-альбом (Damn), лучшая рэп-композиция (Humble), лучшее рэп/песенное совместное исполнение (композиция Loyalty, которую он исполнил вместе с Рианной). Кроме того, его клип Humble был признан лучшим музыкальным видео.

Среди поп-музыкантов наибольшего успеха добился британец Эд Ширан, который получил «Грэмми» за лучшее вокальное поп-исполнение (Shape Of You) и лучший вокальный поп-альбом (Divide). Лучшим традиционным вокальным поп-альбомом стал Tony Bennett Celebrates 90 американского исполнителя Тони Беннетта.

Альбом A Deeper Understanding рок-группы The War On Drugs завоевал награду как лучший рок-альбом. Лучшей рок-композицией признали Run от Foo Fighters, за лучшее рок-выступление наградили покойного Леонарда Коэна, исполнившего You Want It Darker. Звание «Лучший альтернативный альбом» получил сборник Sleep Well Beast группы The National

Лучшим новым исполнителем стала канадская соул-исполнительница Алессия Кара. Шакира выпустила лучший латиноамериканский альбом (El Dorado), а награду за лучший саундтрек получили создатель оскароносного фильма-мюзикла «Ла-Ла Ленд» Мариус де Врис и композитор Джастин Гурвиц.

Рэнди Ньюман получил «Грэмми» в категории «Лучшая аранжировка» за сатирическую песню Putin о российском президенте.