На МКАД фура не успела затормозить и собрала "паровоз" из 6 легковушек

Вечером 29 января на внешнем кольце МКАД произошла авария с участием фуры и пяти легковых автомобилей. По информации столичной ГАИ, водитель автопоезда не успел вовремя затормозить, в результате чего собрал «паровоз» из машин.
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Вечером 29 января на внешнем кольце МКАД произошла авария с участием фуры и пяти легковых автомобилей. По информации столичной ГАИ, водитель автопоезда не успел вовремя затормозить, в результате чего собрал «паровоз» из машин.
Когда вы уклоняетесь от налогов, где-то плачет маленький ребёнок чиновника - ему не хватает на шикарный ночной клуб и девочек.