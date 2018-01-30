На МКАД фура не успела затормозить и собрала "паровоз" из 6 легковушек

Вечером 29 января на внешнем кольце МКАД произошла авария с участием фуры и пяти легковых автомобилей. По информации столичной ГАИ, водитель автопоезда не успел вовремя затормозить, в результате чего собрал «паровоз» из машин.

В управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что ДТП случилось около 19:00 на 54-м километре внешнего кольца Минской кольцевой автодороги. 25-летний одитель фуры МАN, который ехал в сторону Логойского тракта по крайней правой полосе, из-за несоблюдения безопасной дистанции врезался в остановившийся Peugeot.

Далее произошла цепочка столкновений с автомобилями KIA, Mazda, Volkswagen и Volvo. Все машины получили механические повреждения. Пострадавших нет. На водителя грузовой машины составили протокол.