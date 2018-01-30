В Лидском районе на пожаре погибла семья: возбуждено уголовное дело

В ночь с 29 на 30 января в деревне Песковцы Лидского района в результате пожара погибла семья из трех человек – 60-летний мужчина, его 55-летняя супруга и их 30-летний сын. По предварительным данным, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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Пожар в одном из домов в деревне Песковцы начался около часа ночи. Сотрудники МЧС обнаружили сгоревший диван и сильное задымление в квартире. Затем они наткнулись на тела двух мужчин и женщины без признаков жизни, которые лежали в разных комнатах. Погибшими оказались супруги и их взрослый сын.

Эксперты Госкомитета судебных экспертиз не обнаружили на тела умерших повреждений, способных привести к смерти. Наиболее вероятной причиной их гибели является отравление угарным газом, к чему привело неосторожное обращение с огнем при курении на диване и последовавший пожар.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 144 УК (причинение смерти по неосторожности), назначен ряд экспертиз, сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.